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Наставник сборной Бельгии: «Болельщики «Реала» скоро увидят другого Азара»

18 Июня 2022 • 01:03 Комментировать

Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес признался, что был поражён формой Эдена Азара во время июньского сбора.

«Меня удивило его физическое и душевное состояние в последние недели. Совсем скоро болельщики «Реала» увидят в деле совершенно другого Азара, – заявил Мартинес в интервью El Larguero. – Он одержим успехом в своём клубе, а его цель в сборной осталась прежней – победа на чемпионате мира», – добавил главный тренер бельгийцев.

Эден Азар принял участие во всех четырёх июньских матчах сборной Бельгии в Лиге наций, отметившись одной результативной передачей. Контракт 31-летнего вингера с мадридским «Реалом» рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бельгии Эден Азар Роберто Мартинес
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