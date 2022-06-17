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Месси профинансировал новый онкологический центр для детей в Барселоне

17 Июня 2022 • 23:03 Комментировать

Как мы уже сообщали, Лионель Месси прибыл в Барселону, но он сделал это не только для того, чтобы поваляться на пляже и встретиться с многочисленными друзьями. Визит Лео имел и другую, весьма благородную цель - нападающий, имя которого неразрывно связано и всегда будет ассоциироваться с «Барселоной», профинансировал открытие нового онкологического центра для детей в каталонской столице. Он носит имя святого Жоана де Деу, это уникальный центр для Испании и один из лучших в Европе.

- Хочу поделиться со всеми радостью, которую испытываю в настоящий момент, рассказать о людях, которые участвовали в этом процессе. Я счастлив, что смог помочь ему, и благодарен всем людям, которые приложили руку к борьбе с раком, - написал Месси в социальной сети.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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