Полузащитники «Реала» и «Барселоны» – фавориты в борьбе за награду Golden Boy

Испанские СМИ назвали двух главных кандидатов на победу в номинации Golden Boy.

Награда ежегодно вручается лучшему футболисту в возрасте до 21 года. Согласно сведениям издания Marca, 19-летний хавбек мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга и 17-летний полузащитник «Барселоны» Гави на сегодняшний день лидируют в борьбе за престижный приз по итогам текущего календарного года.

Действующим обладателем звания Golden Boy является полузащитник «Барселоны» Педри. Ранее награда доставалась норвежцу Эрлингу Холанну, португальцу Жоау Фелишу и голландцу Маттайсу де Лихту.