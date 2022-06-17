Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитники «Реала» и «Барселоны» – фавориты в борьбе за награду Golden Boy

17 Июня 2022 • 22:13 Комментировать

Испанские СМИ назвали двух главных кандидатов на победу в номинации Golden Boy.

Награда ежегодно вручается лучшему футболисту в возрасте до 21 года. Согласно сведениям издания Marca, 19-летний хавбек мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга и 17-летний полузащитник «Барселоны» Гави на сегодняшний день лидируют в борьбе за престижный приз по итогам текущего календарного года.

Действующим обладателем звания Golden Boy является полузащитник «Барселоны» Педри. Ранее награда доставалась норвежцу Эрлингу Холанну, португальцу Жоау Фелишу и голландцу Маттайсу де Лихту.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Эдуардо Камавинга Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
22:13 · Испания. Ла Лига
Полузащитники «Реала» и «Барселоны» – фавориты в борьбе за награду Golden Boy
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» приготовил улучшенное предложение «Барселоне» по де Йонгу
21:18 · Испания. Ла Лига
Роберто Карлос прокомментировал уход Марсело из «Реала»
20:38 · Англия. Премьер-лига
Зарплата де Йонга давит на «Барселону»
19:09 · Испания. Ла Лига
«Марсель» хочет арендовать игрока «Барселоны»
15:27 · Германия. Бундеслига
Ромеу – о Левандовски: «Если тренер просит, мы постараемся закрыть сделку»
13:54 · Англия. Премьер-лига
Дембеле примет решение по своему будущему после отпуска
13:02 · Россия. Премьер-лига
Отец Черышева сообщил, когда стоит ждать новостей о будущем клубе своего сына
12:51 · Англия. Премьер-лига
Родриго: «После финала Лиги чемпионов Модрич сказал Салаху: «Ничего, потом попробуешь снова»
12:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» анонсировала матчи с «Реалом» и «Ювентусом»
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нацелился на экс-игрока «Барселоны»
11:55 · Италия. Серия А
«Реал» нашёл замену украинцу Лунину
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Челси» могут обменяться игроками 1
10:49 · Германия. Бундеслига
«Баварию» не устроило предложение «Барселоны» по Левандовски
10:47 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готовит новое предложение по Левандовски
Все новости
Рекомендуем