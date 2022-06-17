Роберто Карлос прокомментировал уход Марсело из «Реала»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос прокомментировал уход из клуба своего соотечественника Марсело.

«Очень жаль, что он покидает Мадрид, но его карьера на этом не завершается – он способен провести ещё четыре-пять лет на высоком уровне.

Я видел, как он рос в «Реале» после приезда сюда в 17 лет. Я не пошёл на его прощание, потому что знал, что он будет плакать», – заявил Карлос.

В ответ на сравнения Марсело с собой бразилец ответил: «Кто был лучше? Между нами не может быть соперничества. Марсело для меня как сын. Его победы я воспринимаю как свои», – ответил чемпион мира.

Напомним, что Марсело покинул «Реал» по окончании сезона 2021/22 в качестве свободного агента.