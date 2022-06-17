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Роберто Карлос прокомментировал уход Марсело из «Реала»

17 Июня 2022 • 21:18 Комментировать

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос прокомментировал уход из клуба своего соотечественника Марсело.

«Очень жаль, что он покидает Мадрид, но его карьера на этом не завершается – он способен провести ещё четыре-пять лет на высоком уровне.

Я видел, как он рос в «Реале» после приезда сюда в 17 лет. Я не пошёл на его прощание, потому что знал, что он будет плакать», – заявил Карлос.

В ответ на сравнения Марсело с собой бразилец ответил: «Кто был лучше? Между нами не может быть соперничества. Марсело для меня как сын. Его победы я воспринимаю как свои», – ответил чемпион мира.

Напомним, что Марсело покинул «Реал» по окончании сезона 2021/22 в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Роберто Карлос
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