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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Марсель» хочет арендовать игрока «Барселоны»

17 Июня 2022 • 19:09 Комментировать

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может перейти в «Марсель».

По информации Sport Es, французский «Марсель» намерен взять в аренду 26-летнего футболиста каталонского клуба. Источник сообщает, что Ленгле не доволен своим нынешним положением в клубе, потому что получает недостаточно игрового времени. Именно поэтому игрок настроен сменить команду для получения практики в преддверии чемпионата мира-2022.

27-летний защитник в минувшем сезоне провел 27 матчей, в которых смог записать в свой актив лишь одну голевую передачу во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Барселона Клеман Ленгле
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