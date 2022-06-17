«Марсель» хочет арендовать игрока «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может перейти в «Марсель».

По информации Sport Es, французский «Марсель» намерен взять в аренду 26-летнего футболиста каталонского клуба. Источник сообщает, что Ленгле не доволен своим нынешним положением в клубе, потому что получает недостаточно игрового времени. Именно поэтому игрок настроен сменить команду для получения практики в преддверии чемпионата мира-2022.

27-летний защитник в минувшем сезоне провел 27 матчей, в которых смог записать в свой актив лишь одну голевую передачу во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.