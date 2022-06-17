Клуб Бекхэма разработал схему подписания Месси и Суареса

Центральный защитник Херард Пике может покинуть каталонскую «Барселону» после разговора с наставником команды Хави Эрнандесом. В подписании игрока заинтересован «Интер Майами», совладельцем которого является бывший полузащитник «МЮ» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

По сообщениям Todofichajes, трансфер Пике станет частью стратегического плана клуба из Майами. «Интер» надеется, что благодаря приходу Херарда сможет привлечь других звездных игроков, таких как Лионель Месси и Луис Суарес.

В свою очередь «Барселона» может согласиться на продажу Пике, чтобы сократить зарплатную ведомость.

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