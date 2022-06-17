«Барселона» анонсировала матчи с «Реалом» и «Ювентусом»

На официальном сайте каталонской «Барселоны» опубликовано расписание контрольных матчей команды этим летом. «Сине-гранатовые» проведут шесть спаррингов: два в Каталонии и четыре в Соединённых Штатах Америки.

Соперниками «Барселоны» станут «Олот», «Интер Майами», мадридский «Реал», туринский «Ювентус», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Рома». Эти поединки пройдут в период с 13 июля по 6 августа.

Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Хави Эрнандеса стали серебряными призерами испанской Ла Лиги. Чемпионский титул завоевал мадридский «Реал».