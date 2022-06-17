Стала известна судьба Бензема в «Реале»

Руководство мадридского «Реала» полностью доверяет нападающему Кариму Бензема и не думает о приглашении нового центрфорварда, утверждает газета Marca.

Президент «королевского клуба» Флорентино Перес и наставник команды Карло Анчелотти предоставили французу статус неприкосновенного игрока. В ближайшем будущем чемпион Испании предложит Кариму новый контракт до лета 2024 года. Его действующее соглашение рассчитано до середины 2023 года.

В прошлом сезоне Бензема помог «Реалу» выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. На счету французского бомбардира 44 гола и 15 ассистов в 46 встречах.

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