Президент Ла Лиги объяснил жалобу на «ПСЖ»

Хавьер Тебас, являющийся президентом испанской Ла Лиги, рассказал о жалобе на «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей.

«Мы осудили парижан не из-за ситуации с Мбаппе, а ради прозрачности экосистемы футбола в Европе. Ла Лига выступает за чистую конкуренцию, а такие клубы, как «ПСЖ», наносят большой вред экономике. Мы уже жаловались на них и «Манчестер Сити» в 2017 году, но тогда CAS отменил санкции», - передает слова Тебаса газета Marca.

Напомним, что «ПСЖ» смог сорвать трансфер нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», предложив футболисту очень выгодный денежный контракт.