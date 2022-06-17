Йович летом собирается покинуть «Реал»

Сербский нападающий «Реала» Лука Йович намерен в это трансферное окно покинуть мадридскую команду.

По информации инсайдера Николо Скиры, 24-летний сербский футболист больше не намерен выступать за мадридскую команду. Йович готов этим летом сменить клубную прописку. В услугах форварда заинтересованы многие европейские клубы, среди которых «Фиорентина», «Монако», «Хетафе», дортмундская «Боруссия» и другие.

В прошлом сезоне Лука Йович провёл в испанском чемпионате в составе «Реала» лишь 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.