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Чемпионат Испании. Ла Лига

Йович летом собирается покинуть «Реал»

17 Июня 2022 • 10:00 Комментировать (1)

Сербский нападающий «Реала» Лука Йович намерен в это трансферное окно покинуть мадридскую команду.

По информации инсайдера Николо Скиры, 24-летний сербский футболист больше не намерен выступать за мадридскую команду. Йович готов этим летом сменить клубную прописку. В услугах форварда заинтересованы многие европейские клубы, среди которых «Фиорентина», «Монако», «Хетафе», дортмундская «Боруссия» и другие.

В прошлом сезоне Лука Йович провёл в испанском чемпионате в составе «Реала» лишь 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Йович
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