Лапорта рассказал о переговорах с Гави по новому контракту

Каталонская «Барселона» ведет переговоры с полузащитником Гави о пролонгации сотрудничества. Об этом высказался президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Клуб очень близок к подписанию нового контракта с Гави. Наступила финальная стадия переговоров», - приводит слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» хотят продлить контракт с полузащитником на пять лет. Действующий контракт 17-летнего хавбека с каталонским грандом рассчитан до середины следующего года.