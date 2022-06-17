Лапорта: «Барселона» - это болид «Формулы-1» без топлива и с заклинившим двигателем»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сравнил свой клуб с болидом «Формулы-1».

«Наш клуб оказался в непростом финансовом положении. «Барселона» - это болид «Формулы-1» без топлива и с заклинившим двигателем.

Мы хотим, чтобы «Барса» конкурировала с лучшими клубами мира, которыми владеют миллиардеры. Если же мы продолжим нести финансовые убытки, то на нашем пути будет много различных препятствий», - передает слова президента «сине-гранатовых» Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне «Барселона» стала серебряными призером испанского чемпионата, уступив золото «Реалу».