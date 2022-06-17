Уго Санчес: «Мбаппе не отказал «Реалу», а попросил немного подождать»

Легенда мадридского «Реала» Уго Санчес высказался о несостоявшемся переходе французского нападающего Килиана Мбаппе. По его мнению, звездный футболист может пополнить ряды «королевского клуба» в будущем.

«Я не могу залезть в голову Мбаппе, но мне кажется, он не отказал «Реалу», а попросил немного подождать. На него было огромное давление, многие факторы могли повлиять на его выбор. Но Мбаппе говорил, что «Реал» - это его мечта. А мечта может подождать», - приводит слова Санчеса газета Marca.

Напомним, что Мбаппе отказал «Реалу» после длительных переговоров и остался в «ПСЖ», подписав контракт до 2025 года.