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Чемпионат Испании. Ла Лига

Уго Санчес: «Мбаппе не отказал «Реалу», а попросил немного подождать»

17 Июня 2022 • 08:53 Комментировать

Легенда мадридского «Реала» Уго Санчес высказался о несостоявшемся переходе французского нападающего Килиана Мбаппе. По его мнению, звездный футболист может пополнить ряды «королевского клуба» в будущем.

«Я не могу залезть в голову Мбаппе, но мне кажется, он не отказал «Реалу», а попросил немного подождать. На него было огромное давление, многие факторы могли повлиять на его выбор. Но Мбаппе говорил, что «Реал» - это его мечта. А мечта может подождать», - приводит слова Санчеса газета Marca.

Напомним, что Мбаппе отказал «Реалу» после длительных переговоров и остался в «ПСЖ», подписав контракт до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Уго Санчес Килиан Мбаппе
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