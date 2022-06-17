Родриго рассказал, как футболисты «Реала» хотели посмеяться над Салахом после финала ЛЧ

Бразильский легионер «Реала» Родриго рассказал об отношении одноклубников к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Перед финальным матчем Лиги чемпионов египтянин заявлял, что намерен отомстить испанскому клубу.

«Когда идут такие провокационные высказывания, тебе очень хочется выиграть, чтобы потом посмеяться соперником. Во время тренировок мы часто говорили: «Давай, Салах, вперед». Мы думали только о победе и над тем, как потом посмеемся над ним», - передает слова нападающего Brasil Football.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» завершился победой мадридцев со счетом 1:0.