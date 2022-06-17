Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго рассказал, как футболисты «Реала» хотели посмеяться над Салахом после финала ЛЧ

17 Июня 2022 • 08:10 Комментировать

Бразильский легионер «Реала» Родриго рассказал об отношении одноклубников к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Перед финальным матчем Лиги чемпионов египтянин заявлял, что намерен отомстить испанскому клубу.

«Когда идут такие провокационные высказывания, тебе очень хочется выиграть, чтобы потом посмеяться соперником. Во время тренировок мы часто говорили: «Давай, Салах, вперед». Мы думали только о победе и над тем, как потом посмеемся над ним», - передает слова нападающего Brasil Football.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» завершился победой мадридцев со счетом 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
10:03 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги объяснил жалобу на «ПСЖ»
10:00 · Испания. Ла Лига
Йович летом собирается покинуть «Реал»
09:45 · Италия. Серия А
Джеко не входит в планы «Реала»
09:23 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал о переговорах с Гави по новому контракту
08:59 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона» - это болид «Формулы-1» без топлива и с заклинившим двигателем»
08:53 · Испания. Ла Лига
Уго Санчес: «Мбаппе не отказал «Реалу», а попросил немного подождать»
08:10 · Испания. Ла Лига
Родриго рассказал, как футболисты «Реала» хотели посмеяться над Салахом после финала ЛЧ
07:36 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» назвал клуб, в котором хотела видеть сына мать Мбаппе
07:28 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» не будет покупать защитника «Атлетико»
02:22 · Испания. Ла Лига
Лапорта вступился за Пике
01:13 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес может продолжить карьеру в «Мальорке»
00:50 · Испания. Ла Лига
Молодой талант покинул «Барселону»
16 Июня
23:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заинтересовалась защитником лиссабонского «Спортинга»
21:17 · Германия. Бундеслига
«Реал» может приобрести Гнабри
17:21 · Италия. Серия А
Гаттузо хочет видеть Джеко в «Валенсии»
Все новости
Рекомендуем