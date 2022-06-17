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Президент «Реала» назвал клуб, в котором хотела видеть сына мать Мбаппе

17 Июня 2022 • 07:36 Комментировать

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о сорвавшемся трансфере нападающего Килиана Мбаппе. После длительных переговоров футболист отказал «сливочным» и остался в «ПСЖ».

«Килиан – великолепный игрок, который способен многого добиться. Думаю, его мама была за переход в «Реал». Это же было его детской мечтой. Говорят, она была огорчена его выбором», - передает слова руководителя газета Marca.

Напомним, что Мбаппе пролонгировал сотрудничество с парижским грандом до середины 2025 года. В прошлом сезоне нападающий отметился 39 голами в 46 сыгранных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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