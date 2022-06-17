«Хетафе» не будет покупать защитника «Атлетико»

Руководители «Хетафе» отказались от покупки опытного датского защитника мадридского «Атлетико» Даниэля Васса.

По информации Mundo Deportivo, представители «Хетафе» решили не оформлять трансфер 33-летнего датского футболиста, на которого «Атлетико» больше не рассчитывает. Стоит отметить, что скандинавский защитник перебрался в мадридский клуб в январе этого года из «Валенсии», но в составе «Атлетико» провёл лишь одну встречу.

Напомним, что до этого Даниэль Васс также защищал цвета «Сельты», французского «Эвиана», датского «Брондбю» и норвежского «Фредрикстада».