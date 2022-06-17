Молодой талант покинул «Барселону»

«Барселона» рассталась с 22-летним Арнау Комасом. который провел в клубе последние двенадцать лет. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Арнау утратил надежду на то. что он будет попадать в основной состав команды после того, как выступающий на его позиции Рональд Араухо продлил соглашение с «Барселоной».

Теперь он будет выступать за швейцарский «Базель» - контракт с ним заключен сроком на четыре года. При Серхи Бархуане Арнау какое-то время выходил на поле в составе основной команды, но затем был разжалован в «Барселону Б» - и, как показало время, не воспринял подобное понижение, предпочтя в итоге покинуть клуб.