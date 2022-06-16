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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» заинтересовалась защитником лиссабонского «Спортинга»

16 Июня 2022 • 23:33 Комментировать

Каталонская «Барселона» ищет все новые пути для укрепления своего состава, и теперь руководство клуба положило глаз на Гонсалу Инасиу - 20-летнего португальского защитника из лиссабонского «Спортинга». На него также претендует «Манчестер Юнайтед», уточняет португальское издание A Bola.

Вопрос в том, кто сможет заплатить больше - «львы» хотели бы выручить за него примерно 40 миллионов евро, а «Барселона» сейчас вынуждена считать каждую копеечку.

Нынешнее соглашение португальского футболиста со «Спортингом» рассчитано до 2026 года. В минувшем чемпионате Португалии Инасиу забил в общей сложности пять голов, а также трижды успешно ассистировал своим партнерам.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - лето 2022 Гонсалу Инасиу
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