«Валенсия» заинтересована в приглашении Леонардо

Экс-спортивный директор «ПСЖ» Леонардо привлёк к себе внимание руководства «Валенсии», пишет Marca.

Испанское издание сообщает, что сингапурский владелец команды Питер Лим считает, что Леонардо - идеальный кандидат на должность спортивного директора в свою команду. Ранее клуб возглавил Дженнаро Гаттузо.

По информации источника, сам Леонардо хочет вернуться в Бразилию, чтобы отдохнуть и подумать о своём будущем. Стоит напомнить, что летом 2022 года он покинул пост спортивного директора «ПСЖ». На этом посту его сменил Лукас Кампос.

«Валенсия» в прошлом сезоне чемпионата Испании заняла лишь девятое место в турнирной таблице.