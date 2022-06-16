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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» заинтересована в приглашении Леонардо

16 Июня 2022 • 16:10 Комментировать

Экс-спортивный директор «ПСЖ» Леонардо привлёк к себе внимание руководства «Валенсии», пишет Marca.

Испанское издание сообщает, что сингапурский владелец команды Питер Лим считает, что Леонардо - идеальный кандидат на должность спортивного директора в свою команду. Ранее клуб возглавил Дженнаро Гаттузо.

По информации источника, сам Леонардо хочет вернуться в Бразилию, чтобы отдохнуть и подумать о своём будущем. Стоит напомнить, что летом 2022 года он покинул пост спортивного директора «ПСЖ». На этом посту его сменил Лукас Кампос.

«Валенсия» в прошлом сезоне чемпионата Испании заняла лишь девятое место в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия ПСЖ Леонардо Ла Лига
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