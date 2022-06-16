Бывший защитник «Реала» возглавил команду из третьего дивизиона чемпионата Испании

Экс-защитник «Реала» и «Атлетико» Хуанфран покинул пост спортивного директора американского клуба «Интерсити», возглавив испанский «Аликанте».

37-летний специалист принял решение возглавить команду из третьего дивизиона Испании, объяснив это тем, что он, будучи футболистом, приобрёл акции клуба и с тех пор пообещал всячески помогать этому проекту.

«Я очень верю в академию и в ценности, которые необходимо передать детям, чтобы, помимо футболистов, мы могли тренировать хороших людей», — цитирует Хуанфрана Mundo Deportivo.

В составе «Атлетико» он в сезоне-2013/14 выиграл чемпионат Испании и становился чемпионом мира в 2014 году в составе национальной команды. 37-летний испанец является воспитанником «Реала», за который выступал до 2006 года.