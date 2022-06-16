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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мендеш рассказал, как ему удалось пристроить Деку в «Барселону»

16 Июня 2022 • 13:42 Комментировать

В 2004 году португальский полузащитник Деку считался самым востребованным игроком в мире - после того, как «Порту» выиграл в Лиге чемпионов, за Деку начали охоту такие клубы, как «Бавария» и «Челси». В Англию футболист не хотел, а вот идея стать игроком «Баварии» пришлась ему по душе.

Деку уже представлял себя в футболке мюнхенского гранда, но тут его агент Жорже Мендеш решил пофлиртовать с «Барселоной». На встречу с президентом каталонского суперклуба Жоаном Лапортой Мендеш взял лишь один диск с собой.

И там были не эпизоды игры Деку - а песня фанатов «Порту», певших «Деку, Деку, ты лучший игрок в мире». И этого хватило Лапорте, чтобы забрать игрока к себе, вспоминает в своей книге Die Paten der Liga сам Деку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку
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