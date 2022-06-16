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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес: «ПСЖ» – нам не враг»

16 Июня 2022 • 12:47 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что не считает «ПСЖ» врагами «сливочных». Напомним, что между клубами завязался небольшой конфликт после ситуации с нападающим Килианом Мбаппе, который отверг предложение «Реала» и продлил контракт с парижским клубом.

«ПСЖ» – нам не враг, то же самое я могу сказать о «Челси» или «Манчестер Сити». Мы все друзья», – сказал президент «королевского клуба» в интервью каналу El Chiringuito TV.

Напомним, что «Реал» Мадрид в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов обыграл «ПСЖ» в ⅛ финала Лиги чемпионов. В ответном матче хет-триком отметился нападающий Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес
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