«Реал» шокировал клаузулой Винисиуса потенциальных покупателей

Мадридский «Реал» ведет активные переговоры с агентом нападающего Винисиуса Жуониора о подписании нового долгосрочного трудового договора. Стороны практически согласовали все детали и будут готовы официально объявить о сделке в ближайшее время.

Как стало известно журналистам газеты Marca, в «королевском клубе» перестраховались на случай интереса к звездному бразильцу со стороны других клубов. «Реал» пропишет в новом контракте огромную клаузулу, которая составит один миллиард евро.

В прошлом сезоне Винисиус был одним из лидеров «сливочных». На его счету 22 забитых мяча и 20 голевых передач в 52 играх. Вместе с «Реалом» он выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.