Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» шокировал клаузулой Винисиуса потенциальных покупателей

16 Июня 2022 • 12:22 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» ведет активные переговоры с агентом нападающего Винисиуса Жуониора о подписании нового долгосрочного трудового договора. Стороны практически согласовали все детали и будут готовы официально объявить о сделке в ближайшее время.

Как стало известно журналистам газеты Marca, в «королевском клубе» перестраховались на случай интереса к звездному бразильцу со стороны других клубов. «Реал» пропишет в новом контракте огромную клаузулу, которая составит один миллиард евро.

В прошлом сезоне Винисиус был одним из лидеров «сливочных». На его счету 22 забитых мяча и 20 голевых передач в 52 играх. Вместе с «Реалом» он выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
12:47 · Испания. Ла Лига
Перес: «ПСЖ» – нам не враг»
12:22 · Испания. Ла Лига
«Реал» шокировал клаузулой Винисиуса потенциальных покупателей 1
11:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов продать Асенсио и назвал стоимость игрока
11:00 · Испания. Ла Лига
Гаттузо хочет видеть Веа в «Валенсии»
10:55 · Германия. Бундеслига
В «Барселоне» оценили шансы подписать Левандовски
10:49 · Англия. Премьер-лига
Хави хочет заменить Алвеса Аспиликуэтой
10:29 · Испания. Ла Лига
Испанский гранд готов подписать экс-звезду «Зенита»
10:24 · Испания. Ла Лига
Чуамени выбрал «Реал», несмотря на большие деньги в «ПСЖ»
09:58 · Испания. Ла Лига
В «Реале» высказались о возвращении Серхио Рамоса
09:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» договорилась с Гави о продлении контракта
09:43 · Испания. Ла Лига
Перес: «Многие говорят, что мы выиграли Лигу чемпионов благодаря Куртуа, он наш игрок, мы не подбирали его на улице»
09:32 · Испания. Ла Лига
Экс-защитник «Реала» Марсело заинтересовал три клуба
09:18 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» рассказал, будут ли новые трансферы
08:42 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Гранады» вернётся в Лигу 1
08:37 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» подписал молодого форварда «Анже»
Все новости
Рекомендуем