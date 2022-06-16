«Реал» готов продать Асенсио и назвал стоимость игрока

Владельцы мадридского «Реала» приняли решение по будущему полузащитника Марко Асенсио. Как информирует газета Marca, «королевский клуб» намерен подать игрока в летнее трансферное окно. С продажи хавбека «сливочные» рассчитывают выручить порядка 40 миллионов евро.

На Асенсио есть спрос в чемпионатах Англии и Италии. Заполучить полузащитника хотят лондонский «Арсенал» и «Милан».

Марко выступает за мадридский коллектив с лета 2015 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Испании 26-летний полузащитник провел 31 поединок, записав на свой счет десять забитых мячей.