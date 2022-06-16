Испанский гранд готов подписать экс-звезду «Зенита»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, у которого истек срок действия контракта с дортмундской «Боруссией», может продолжить карьеру в топ-клубе испанского чемпионата.

По информации Lequipe, в подписании контракта с опытным хавбеком заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» не против усилить среднюю линию звездным свободным агентом.

Главным конкурентом «Атлетико» в споре за полузащитника считается французский «Марсель». Скорее всего, между этими двумя клубами развернется борьба за Акселя.

Добавим, что Витсель в свое время поиграл в РПЛ. Он защищал цвета петербургского «Зенита» с 2012 по 2016 год.