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Чуамени выбрал «Реал», несмотря на большие деньги в «ПСЖ»

16 Июня 2022 • 10:24 Комментировать

Полузащитник Орельен Чуамени мог перейти в «ПСЖ» на более выгодных условиях, чем получил в мадридском «Реале».

Как стало известно газете Marca, руководство парижского гранда было готово платить игроку 12 миллионов евро в год. Это почти в два раза больше, чем ему гарантировали в испанском клубе. Однако, несмотря на выгодное предложение, Орельен решил отказать парижанам и переехать на «Сантьяго Бернабеу». О сделке было объявлено несколько дней назад.

Трансфер 22-летнего опорного полузащитника обошелся «Реалу» в 80 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусных выплат.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Орельен Чуамени
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