Чуамени выбрал «Реал», несмотря на большие деньги в «ПСЖ»

Полузащитник Орельен Чуамени мог перейти в «ПСЖ» на более выгодных условиях, чем получил в мадридском «Реале».

Как стало известно газете Marca, руководство парижского гранда было готово платить игроку 12 миллионов евро в год. Это почти в два раза больше, чем ему гарантировали в испанском клубе. Однако, несмотря на выгодное предложение, Орельен решил отказать парижанам и переехать на «Сантьяго Бернабеу». О сделке было объявлено несколько дней назад.

Трансфер 22-летнего опорного полузащитника обошелся «Реалу» в 80 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусных выплат.