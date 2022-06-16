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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес рассказал, какую команду хочет тренировать Зидан

16 Июня 2022 • 10:07 Комментировать

Флорентино Перес, занимающий пост президента мадридского «Реала», прокомментировал слухи о том, что руководство «ПСЖ» всеми способами пытается пригласить на тренерский мостик Зинедина Зидана.

«Зизу в «ПСЖ»? Даже не знаю, он постоянно думает о «Реале» и мечтает работать в сборной Франции. Я не разговаривал с ним на эту тему, но прекрасно знаю о его предпочтениях. Однако нельзя ничего исключать, каждый может передумать», - приводит слова руководителя El Chiringuito TV.

Зидан ранее тренировал «Реал» и трижды приводил команду к триумфу в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Сборная Франции Флорентино Перес Зинедин Зидан
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