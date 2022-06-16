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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» высказались о возвращении Серхио Рамоса

16 Июня 2022 • 09:58 Комментировать

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном возвращении защитника Серхио Рамоса на «Сантьяго Бернабеу». Опытный игрок покинул «королевский клуб» летом прошлого года, перейдя во французский «ПСЖ».

«Рамос – лучший защитник «Реала» при моем руководстве. Никогда не забуду его вклад в победы команды, особенно гол «Атлетико» в финале Лиги чемпионов.

Возможно ли его возвращение? Все зависит от того, чем он планирует заниматься после окончания карьеры», - цитирует Переса El Chiringuito TV.

Серхио выступал за «сливочных» с 2005 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Серхио Рамос Флорентино Перес
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