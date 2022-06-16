«Барселона» договорилась с Гави о продлении контракта

Каталонская «Барселона» договорилась со своим полузащитником Гави о продлении контракта. Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, молодой хавбек подпишет с «сине-гранатовыми» контракт сроком на 5 лет.

Отмечается, что продление контракта Гави с «Барселоной» не стало сюрпризом. О том, что сделка будет заключена было известно ещё в конце ноября. Сумма отступных полузащитника по новому соглашению составит 1 миллиард евро.

Напомним, что Гави ранее был интересен лондонскому «Челси». Футболист также является основным в сборной Испании. В прошлом сезоне Гави забил два гола и отдал пять результативных передач в Ла Лиге.