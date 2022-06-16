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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес: «Многие говорят, что мы выиграли Лигу чемпионов благодаря Куртуа, он наш игрок, мы не подбирали его на улице»

16 Июня 2022 • 09:43 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил критикам клуба, которые считают, что без выступлений голкипера Тибо Куртуа «сливочные» не выиграли бы Лигу чемпионов.

«Многие говорят, что мы выиграли Лигу чемпионов благодаря Куртуа, но вратарь – наш игрок, мы не подбирали его случайным образом на улице», – цитирует Переса итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что мадридский «Реал» выиграл свой 14-й титул Лиги чемпионов, обыграв в плей-офф «ПСЖ», лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», который был повержен в парижском финале со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Тибо Куртуа
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