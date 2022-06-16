Экс-защитник «Реала» Марсело заинтересовал три клуба

Бразильский фланговый защитник Марсело, который стал свободным агентом после ухода из мадридского «Реала», намерен продолжить свою карьеру на Пиренеях.

Согласно данным Mundo Deportivo, на опытного бразильца уже есть несколько претендентов. В подписании 34-летнего латераля заинтересованы «Вальядолид», «Райо Вальекано» и «Хетафе».

В составе «королевского клуба» Марсело выступал с 2007 года. На его счету 545 поединков за «сливочных». Вместе с мадридцами защитник шесть раз становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.