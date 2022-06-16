Президент «Реала» рассказал, будут ли новые трансферы

Мадридский «Реал» не будет пока подписывать новых футболистов. Об этом в беседе с представителями СМИ поведал президент «королевского клуба» Флорентино Перес.

«Трансферов пока не будет. Да, летнее трансферное окно достаточно долгое, поэтому нельзя ничего исключать. Однако в ближайшее время сделок точно не будет», - приводятся слова руководителя в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Напомним, что «Реал» был близок к подписанию французского нападающего Килиана Мбаппе, однако в конце концов звездный форвард отказал мадридцам и остался в Париже.