Месси прибыл в Барселону - названа цель визита

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, правами на которого владеет французский «ПСЖ», прибыл в Барселону. Об этом рапортуют журналисты испанского портала Sport.es.

В сети появились снимки, как 34-летний футболист выходит из аэропорта Барселоны. По данным источника, Месси вместе с семьей проведет остаток отпуска в столице Каталонии.

Напомним, что Лео является воспитанником академии «сине-гранатовых». За первую команду «Барселоны» аргентинец выступал с 2005 по 2021 год. Летом прошлого года Месси покинул клуб из-за финансового кризиса и присоединился к «ПСЖ», подписав двухлетний трудовой договор.

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