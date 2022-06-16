Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Гранады» вернётся в Лигу 1

16 Июня 2022 • 08:42 Комментировать

Опытный французский полузащитник «Гранады» Максим Гоналон собирается этим летом вернуться на родину.

По информации RMC Sport, 33-летний французский футболист собирается покинуть «Гранаду», которая по итогам прошедшего сезона вылетела из элитного дивизиона. В услугах опытного полузащитника заинтересован клуб «Клермон». Стоит отметить, что до этого Гоналон также выступал за «Севилью», «Рому» и «Лион».

В прошедшем сезоне Максим Гоналон провёл в испанском чемпионате в составе «Гранады» 25 поединков, в которых отметился двумя ассистами. В активе француза также шесть жёлтых карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гранада Лига 1 Максим Гоналон Клермон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
08:42 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Гранады» вернётся в Лигу 1
08:37 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» подписал молодого форварда «Анже»
07:54 · Испания. Ла Лига
Модрич отреагировал на уход Марсело из «Реала»
07:51 · Испания. Ла Лига
Защитник «Реала»: Анчелотти очень много помогает игрокам
07:48 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала»: «Суперлига Европы ещё жива»
07:20 · Испания. Ла Лига
Марсело хочет остаться в Испании 1
07:01 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» высказался о возможном переходе Левандовски в «Барселону»
06:57 · Испания. Ла Лига
Милитао: Мы с Алабой — лучшие центральные защитники мира 1
06:49 · Испания. Ла Лига
Бензема рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры
02:02 · Испания. Ла Лига
Перес: «Уверен, что однажды Винисиус выиграет «Золотой мяч» 1
01:54 · Испания. Ла Лига
Перес: «Мбаппе ещё может оказаться в «Реале», но мы хотим настоящего Мбаппе, а не такого»
01:22 · Испания. Ла Лига
Хави рассчитывает на Пике, но требует сконцентрироваться на футболе
15 Июня
23:36 · Испания. Ла Лига
Чуамени: «Недавно убедился в том, насколько хорош Модрич»
23:31 · Испания. Ла Лига
В Испании гадают, кто будет следующим капитаном «Реала» 1
23:02 · Испания. Ла Лига
Депай надеется продлить контракт с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем