Полузащитник «Гранады» вернётся в Лигу 1

Опытный французский полузащитник «Гранады» Максим Гоналон собирается этим летом вернуться на родину.

По информации RMC Sport, 33-летний французский футболист собирается покинуть «Гранаду», которая по итогам прошедшего сезона вылетела из элитного дивизиона. В услугах опытного полузащитника заинтересован клуб «Клермон». Стоит отметить, что до этого Гоналон также выступал за «Севилью», «Рому» и «Лион».

В прошедшем сезоне Максим Гоналон провёл в испанском чемпионате в составе «Гранады» 25 поединков, в которых отметился двумя ассистами. В активе француза также шесть жёлтых карточек.