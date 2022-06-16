«Реал Сосьедад» подписал молодого форварда «Анже»

Испанский клуб «Реал Сосьедад» официально подписал молодого французского нападающего «Анже» Мохамеда-Али Чо.

Как сообщает пресс-служба испанской команды, 18-летний французский футболист подписал с «Сосьедадом» соглашение до июня 2027 года. Стоит отметить, что для презентации молодого игрока испанский клуб использовать боксёрскую афишу, отсылающую к именитому боксёру Мухаммеду Али.

В прошедшем сезоне Мохамед-Али Чо провёл во французском чемпионате в составе «Анже» 32 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.