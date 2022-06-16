Защитник «Реала»: Анчелотти очень много помогает игрокам

Бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао в разговоре с журналистами лестно высказался по поводу совместной работы с итальянским тренером Карло Анчелотти.

Эдер сказал Marca, что Анчелотти — прекрасный тренер, который очень много помогает футболистам. Бразилец отметил, что опытный итальянский специалист также очень часто общается с игроками и старается к ним прислушиваться.

«Например, в поединке Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Анчелотти внимательно слушал советы Марсело», - добавил Милитао.

Напомним, что под руководством Карло Анчелотти футболисты мадридской команды в прошедшем сезоне выиграли Лигу чемпионов, а также чемпионский титул в Ла Лиге.