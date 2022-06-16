Президент «Реала»: «Суперлига Европы ещё жива»

Флорентино Перес, являющийся президентом мадридского «Реала», поделился мнением о застопорившемся проекте Суперлиги Европы.

«Безусловно, этот проект еще жив. Прямо сейчас дело находится на рассмотрении в суде, скоро будет принято решение. Думаю, мы имеем полное право организовывать турниры между своими клубами. УЕФА же хочет сохранить свой статус монополиста», - передает слова функционера газета Marca.

Напомним, что Суперлига была организована 12 топ-клубами Европы. Однако спустя всего пару дней проект заморозили из-за негодования со стороны футбольной общественности.