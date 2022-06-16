Марсело хочет остаться в Испании

Опытный бразильский экс-защитник «Реала» Марсело не хочет покидать испанский чемпионат.

По информации Mundo Deportivo, 34-летний бразилец ищет себе новую команду в Ла Лиге, так как ему не хочется покидать испанский чемпионат. Главными претендентами на подписание бывшего игрока «Реала» считаются «Хетафе», «Вальядолид» и «Райо Вальекано». Напомним, что в данный момент Марсело находится без команды в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Марсело провёл в испанской лиге 12 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами. За «Реал» бразилец выступал с 2007 года.