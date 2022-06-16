Президент «Реала» высказался о возможном переходе Левандовски в «Барселону»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался по поводу возможного перехода польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

Перес сказал Sport.es, что каталонскому клубу вполне по силам подписать звёздного 33-летнего польского футболиста. Глава «Реала» отметил, что он был бы рад видеть Левандовски в «Барселоне», ведь этот переход пойдёт на пользу испанскому чемпионату.

Напомним, что Роберт Левандовски планирует этим летом сменить клубную прописку. Нападающий хочет покинуть «Баварию», но мюнхенская команда не горит желанием расставаться со своим лучшим бомбардиром.