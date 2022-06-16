Милитао: Мы с Алабой — лучшие центральные защитники мира

Бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао в разговоре с журналистами высказался по поводу своей совместной игры с австрийцем Давидом Алабой.

Эдер сказал изданию Marca, что ему удалось очень быстро сыграться с Алабой, как будто бы они уже давно играли вместе в одной команде. Бразилец отметил, что сейчас можно говорить о том, что они с австрийцем составляют лучшую пару центральных защитников в мире.

«Наши семьи дружат, но моя девушка почему-то называет его Абала», - добавил Милитао.

Напомним, что в прошедшем сезоне Эдер Милитао провёл в испанской лиге 34 матча, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.