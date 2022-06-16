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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

16 Июня 2022 • 06:49 Комментировать

Звёздный французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал журналистам о том, кем он планирует стать после завершения игровой карьеры.

Бензема сказал Onze Mondia, что он пока не знает, хочет ли стать тренером после того, как повесит бутсы на гвоздь. Француз отметил, что он очень любит футбол и однозначно будет близок к тому, чтобы начать тренерскую карьеру.

Напомним, что Карим Бензема выступает за мадридский клуб с 2009 года. В прошедшем сезоне форвард вместе с «Реалом» выиграл чемпионский титул в Ла Лиге и Лигу чемпионов. 34-летний француз считается главным претендентом на «Золотой мяч» в этом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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