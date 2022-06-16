Перес: «Уверен, что однажды Винисиус выиграет «Золотой мяч»

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что Винисиуса Жуниора ждёт великое будущее.

«У нас нет никаких проблем с продлением контракта Винисиуса. Работа проходит гладко. У него было несколько предложений, но он всегда говорил, что хочет выступать только за «Реал». Уверен на 100%, однажды Винисиус станет обладателем «Золотого мяча», – заявил Перес.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Винисиус Жуниор и мадридский «Реал» полностью согласовали условия нового контракта, рассчитанного до 2026 года.

В прошедшем сезоне 21-летний бразилец отметился 22 голами и 20 ассистами в 52 поединках за «сливочных».