Президент «Реала» рассказал, почему Мбаппе передумал уходить из «ПСЖ»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пролил свет на сорвавшийся в мае переход Килиана Мбаппе.

23-летний футболист, напомним, решил продлить контракт с «ПСЖ» до 2025 года, отклонив предложение «Реала», несмотря на предварительную договорённость с мадридцами.

«Мбаппе не предавал меня, – рассказал Перес в интервью El Chiringuito. – Он постоянно признавался, что мечтает играть за «Реал», но всё изменилось в течение 15 дней из-за оказанного на него политического и экономического давления. Ему пришлось отказаться от мечты.

Ему звонил Макрон [президент Франции], а «ПСЖ» предложил ему ключевую роль в проекте, и это всё изменило. Это был уже не тот Мбаппе, которого мы хотели видеть у себя», – заявил президент «Реала».