Хави рассчитывает на Пике, но требует сконцентрироваться на футболе

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес надеется, что ветеран команды Херард Пике сможет полностью сосредоточиться на игре в футбол.

Согласно сообщениям AS, наставник «сине-гранатовых» по-прежнему рассчитывает на Пике, хоть и признаёт, что отныне 35-летнему центральному защитнику, вероятно, всё чаще придётся довольствоваться ролью запасного.

«Я хочу, чтобы ты был частью нашего проекта в следующем сезоне, но тебе нужно на 100% сосредоточиться на футболе», – приводит издание слова Хави.

Специалист ценит лидерские качества и опыт игрока, но надеется, что тот «не будет создавать проблемы», если перестанет регулярно выходить на поле.