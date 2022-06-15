Чуамени: «Недавно убедился в том, насколько хорош Модрич»

Новичок «Реала» Орельен Чуамени поделился мыслями о своих новых одноклубниках.

«Каземиро – физический монстр, он невероятно атлетичен и постоянно перехватывает мяч. Тони Кроос – игрок высочайшего уровня. Лука Модрич тоже великолепен: недавно я играл против него за сборную, и я лишь убедился в том, насколько он хорош», – заявил 22-летний француз.

Орельен Чуамени перебрался в мадридский «Реал» из «Монако». Сумма трансфера составила 80 млн евро без учёта бонусов.

В составе монегасков опорный хавбек провёл 50 матчей в прошедшем сезоне, отметившись пятью голами и тремя голевыми передачами.