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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Испании гадают, кто будет следующим капитаном «Реала»

15 Июня 2022 • 23:31 Комментировать

После пятнадцати лет выступлений за мадридский «Реал» защитник Марсело покидает клуб, а значит, команде предстоит выбрать себе нового капитана. В Испании уже гадают, кто будет следующим капитаном самого сильного клуба Европы. Как уверяет издание Sport, наибольшие шансы у французского форварда Карима Бензема. Это логично, потому что в минувшем сезоне француз уже много раз носил капитанскую повязку, в случаях, когда Марсело отдыхал на скамейке запасных. Следующий сезон для Карима станет уже четырнадцатым в составе «Реала» - он начал выступления там в 2009 году, перейдя из «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
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