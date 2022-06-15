В Испании гадают, кто будет следующим капитаном «Реала»

После пятнадцати лет выступлений за мадридский «Реал» защитник Марсело покидает клуб, а значит, команде предстоит выбрать себе нового капитана. В Испании уже гадают, кто будет следующим капитаном самого сильного клуба Европы. Как уверяет издание Sport, наибольшие шансы у французского форварда Карима Бензема. Это логично, потому что в минувшем сезоне француз уже много раз носил капитанскую повязку, в случаях, когда Марсело отдыхал на скамейке запасных. Следующий сезон для Карима станет уже четырнадцатым в составе «Реала» - он начал выступления там в 2009 году, перейдя из «Лиона».