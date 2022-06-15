Депай надеется продлить контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай рассчитывает продолжить выступления за клуб.

Соглашение голландца истекает через год, в связи с чем клуб рассматривает возможность продажи игрока этим летом. Однако Депай не планирует уходить: как сообщает журналист Габриэль Санс, 28-летний нападающий отправился в отпуск с уверенностью в том, что продолжит выступать за «Барселону» в следующем сезоне. Также лидер сборной Нидерландов надеется в скором времени получить от каталонского клуба предложение о новом контракте.

Мемфис Депай перешёл в «Барселону» прошлым летом из французского «Лиона». В дебютном сезоне в Испании форвард записал на свой счёт 13 голов, проведя 38 матчей.