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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай надеется продлить контракт с «Барселоной»

15 Июня 2022 • 23:02 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай рассчитывает продолжить выступления за клуб.

Соглашение голландца истекает через год, в связи с чем клуб рассматривает возможность продажи игрока этим летом. Однако Депай не планирует уходить: как сообщает журналист Габриэль Санс, 28-летний нападающий отправился в отпуск с уверенностью в том, что продолжит выступать за «Барселону» в следующем сезоне. Также лидер сборной Нидерландов надеется в скором времени получить от каталонского клуба предложение о новом контракте.

Мемфис Депай перешёл в «Барселону» прошлым летом из французского «Лиона». В дебютном сезоне в Испании форвард записал на свой счёт 13 голов, проведя 38 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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