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Чемпионат Испании. Ла Лига

Милитао: «Хочу стать лучшим защитником мира»

15 Июня 2022 • 22:51 Комментировать

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао заявил, что хочет стать лучшим на своей позиции в мире.

«Когда Серхио Рамос и Рафаэль Варан покинули «Реал», все говорили, что они вошли в историю клуба. Я решил, что настало моё время сделать так, чтобы показать нашим болельщикам и всему миру, что на меня тоже можно рассчитывать, – приводит слова Милитао журналист Марио Картехана. – Хочу стать лучшим центральным защитником в мире. Для этого мне потребуется постоянная работа над собой на тренировках», – заявил 24-летний бразилец.

В сезоне 2021/22 Эдер Милитао провёл 50 матчей за «Реал», став победителем испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао
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