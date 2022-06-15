Милитао: «Хочу стать лучшим защитником мира»

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао заявил, что хочет стать лучшим на своей позиции в мире.

«Когда Серхио Рамос и Рафаэль Варан покинули «Реал», все говорили, что они вошли в историю клуба. Я решил, что настало моё время сделать так, чтобы показать нашим болельщикам и всему миру, что на меня тоже можно рассчитывать, – приводит слова Милитао журналист Марио Картехана. – Хочу стать лучшим центральным защитником в мире. Для этого мне потребуется постоянная работа над собой на тренировках», – заявил 24-летний бразилец.

В сезоне 2021/22 Эдер Милитао провёл 50 матчей за «Реал», став победителем испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов.