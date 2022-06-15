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Чуамени назвал лучшего французского нападающего современности

15 Июня 2022 • 21:45 Комментировать

Новичок «Реала» Орельен Чуамени рассказал, кого он считает лучшим нападающим современности.

«Мне повезло быть с Каримом Бензема в сборной. Когда мне впервые удалось сыграть с ним, я понял, что он исключительный игрок. Он все делает красиво, он намного облегчает игру команды. Он лучший нападающий. в современном мире», - цитирует футболиста официальный сайт «Реала».

Чуамени перешёл в «королевский» клуб летом 2022 года. На счету 22-летнего француза 12 матчей в составе сборной и один гол. Чуамени является воспитанником «Бордо», прошлый сезон он провёл в «Монако», отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Ла Лига Орельен Чуамени
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