Чуамени назвал лучшего французского нападающего современности

Новичок «Реала» Орельен Чуамени рассказал, кого он считает лучшим нападающим современности.

«Мне повезло быть с Каримом Бензема в сборной. Когда мне впервые удалось сыграть с ним, я понял, что он исключительный игрок. Он все делает красиво, он намного облегчает игру команды. Он лучший нападающий. в современном мире», - цитирует футболиста официальный сайт «Реала».

Чуамени перешёл в «королевский» клуб летом 2022 года. На счету 22-летнего француза 12 матчей в составе сборной и один гол. Чуамени является воспитанником «Бордо», прошлый сезон он провёл в «Монако», отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.