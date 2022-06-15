Алвес сообщил, что покидает «Барселону»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес сообщил о том, что покидает каталонский клуб.

Бразилец написал в своих соцсетях, что хотел бы поблагодарить всех за возможность вернуться в клуб, которую ему предоставили. Прошло много времени, спасибо, что дали возможность вернуться, чтобы попрощаться. Те, кто остается в команде, должны написать новую историю «Барселоны».

39-летний защитник Дани Алвес пришел в каталонскую команду в ноябре прошлого года, он принял участие в 16 играх, в которых один раз смог отправить мяч в сетку ворот соперника и сделать три результативные передачи во всех турнирах.